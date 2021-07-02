السعودية تمنع مواطنيها من السفر إلى إثيوبيا والإمارات وفيتنام

أصدرت وزارة الداخلية السعودية قرارا بمنع سفر المواطنين، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، إلى كل من الإمارات وإثيوبيا وفيتنام

وأشار مصدر في الوزارة إلى أنه "انطلاقا من حرص حكومة المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، فقد تقرر منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، إلى كل من الإمارات وإثيوبيا وفيتنام، مع استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر للدول المعلنة سابقا".

#عاجل#وزارة_الداخلية: انطلاقًا من حرص حكومة المملكة على سلامة المواطنين وفي ظل استمرار تفشي كورونا فقد تقرر 1- منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية إلى كل من #إثيوبيا و #الإمارات و #فيتنام.#واس_عامpic.twitter.com/l37lDyRs8c — واس العام (@SPAregions) July 2, 2021

وأضاف: "تقرر تعليق القدوم من الدول المذكورة، بالإضافة إلى أفغانستان، إلا لمن مكث 14 يوما خارج تلك الدول الأربع، من غير المواطنين".

وتابع: "إيقاف الرحلات الجوية بين الدول الممنوع السفر منها وإليها، وتطبيق الحجر المؤسسي على جميع القادمين منها مواطنين وغيرهم".

واستثنى القرار المواطنين المتواجدين حاليا في تلك الدول، والذين سيتمكنون من العودة قبل منتصف ليل يوم الأحد، مع عدم الإخلال بما يتم حيال إجلاء مخالفي أنظمة الإقامة عن المملكة والرحلات الجوية ذات الصلة بذلك.

وشدد المصدر، على أن سريان تعليق الرحلات الجوية سيبدأ من الساعة 11 من مساء يوم الأحد المقبل.

المصدر: "واس"