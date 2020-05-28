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السعودية.. الطيران المدني يحدد شروط السفر الداخلي وعقوبة مخالفتها

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السعودية.. الطيران المدني يحدد شروط السفر الداخلي وعقوبة مخالفتها
Reuters Ahmed Yosri
الإجراءات الوقائية في مطارات السعودية - أرشيف
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أقرت هيئة الطيران المدني في السعودية، اليوم الخميس، إجراءات تهدف للوقاية من انتشار فيروس كورونا وحماية المسافرين خلال عمليات السفر الداخلي.

وحددت الهيئة شروطا لن يسمح لمن يخل بها السفر من المطارات وسيتعرض خلافها لعقوبة المنع من السفر.

وجاءت الشروط كالتالي:

1- عدم الحضور قبل موعد الإقلاع بساعتين على الأقل.

2- عدم ارتداء الكمامة القماشية أو غيرها.

3- حمل أكثر من حقيبة تزن 7 كغم في الطائرة.

4- عدم الالتزام بالإجراءات التي أقرتها هيئة الطيران المدني من التباعد الاجتماعي والإخلال بالإجراءات الصحية.

5- رفض المسافر قياس الحرارة قبل الصعود للطائرة.

وأعلنت السلطات السعودية اليوم الخميس، أنه ابتداء من يوم الأحد 21 يونيو، ستعود الحياة الطبيعية إلى ما قبل فترة إجراءات منع التجول، في جميع مناطق المملكة ومدنها مستثنية مكة المكرمة.

وقررت السلطات رفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة التي تحددها الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة، كما قررت رفع تعليق السفر بين المناطق بوسائل المواصلات المختلفة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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