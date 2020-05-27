أكدت هيئة الطيران المدني في السعودية، تطبيق التباعد الاجتماعي داخل الطائرات، وقالت إنه تقرر عودة الطيران الداخلي الأحد القادم في 11 مطارا، والاثنين في 13 مطارا.

ونفت هيئة الطيران المدني، أي ارتفاع في سعر تذكرة الطيران خلال الفترة القادمة، بنسبة 80 % وقالت، إن "المعلومات المتداولة والمنسوبة لوكالة الأنباء السعودية التي تزعم ارتفاع في سعر تذكرة الطيران خلال الفترة القادمة، مزورة وغير صحيحة".

وأوضح الناطق باسم هيئة الطيران المدني إبراهيم الرؤساء، أنه "لا صحة لما تم تداوله عن زيادة أسعار الطيران الداخلي"، مهيبا بتحري الدقة والمصداقية، والرجوع إلى المصادر الرسمية للأخبار.

من جهتها، أعلنت شركة طيران "ناس" السعودية عبر "تويتر"، أنها ستستأنف عملها الأحد المقبل مع اتخاذ إجراءات التباعد الاجتماعي والارشادات الصحية داخل الطائرات.

وأضافت: "سيتم منع الجلوس في المقعد الأوسط كإجراء احترازي للحد من تفشي فيروس كورونا".

حرصاً على صحتكم وسلامتكم، سيتم منع الجلوس في المقعد الأوسط بهدف تطبيق التباعد الاجتماعي وذلك مع استئناف تشغيل رحلاتنا الداخلية بدءاً من يوم الأحد 31 مايو. مع تمنياتنا لكم جميعاً بـ #رحلة_آمنة#طيران_ناسpic.twitter.com/eomP1EeXMC — flynas طيران ناس (@flynas) May 27, 2020

المصدر: "وكالات سعودية"