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الخطوط الجوية السعودية تستأنف رحلاتها الداخلية الأحد

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الخطوط الجوية السعودية تستأنف رحلاتها الداخلية الأحد
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تستعد الخطوط الجوية السعودية لاستئناف بعض الرحلات الداخلية اعتبارا من يوم الأحد، فيما تخفف المملكة الإجراءات التي فرضتها لاحتواء فيروس كورونا.

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تسيير ستين رحلة جوية يوميا في المرحلة الأولى.

وكانت الوكالة قالت يوم الثلاثاء، إن الحظر على الرحلات الداخلية وإقامة الصلوات في المساجد والذهاب لأماكن العمل في القطاعين العام والخاص سيرفع اعتبارا من يوم الأحد في 31 مايو الجاري.

المصدر: "رويترز"

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