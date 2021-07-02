المغرب يسجل 844 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الجمعة تسجيل 844 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 789 أمس، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 532994 حالة.
وتشير البيانات أيضا إلى تسجيل تسع وفيات جديدة ارتفاعا من حالتين أمس ليصل إجمالي الوفيات إلى 9307.
وقال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أمس الخميس في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي: "الحالة الوبائية ببلادنا أصبحت تدعو إلى القلق بعد ارتفاع عدد الإصابات والحالات النشطة التي تضاعفت تقريبا خلال الأسبوعين الأخيرين وارتفاع عدد الحالات الحرجة وكذلك نسبة ملء المستشفيات مما يبعث على القلق ويستوجب المزيد من الحيطة والحذر".
المصدر: رويترز