المغرب يسجل 789 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الخميس تسجيل 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 776 أمس، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 532150 حالة.

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وتشير البيانات أيضا إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين نزولا من أربع حالات أمس ليصل مجمل الوفيات إلى 9298 حالة.

وقال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اليوم الخميس في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي: "الحالة الوبائية ببلادنا أصبحت تدعو إلى القلق بعد ارتفاع عدد الإصابات والحالات النشطة التي تضاعفت تقريبا خلال الأسبوعين الأخيرين وارتفاع عدد الحالات الحرجة وكذا نسبة ملء المستشفيات مما يبعث على القلق ويستوجب المزيد من الحيطة والحذر".

وعادت الحكومة إلى عقد اجتماعاتها عن بعد للتأكيد على "جدية الوضع".

المصدر: رويترز