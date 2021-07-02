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بينهم سوريون.. توقيف شبكة تصنع المخدرات في لبنان وتهربها إلى الخليج

أخبار العالم العربي

بينهم سوريون.. توقيف شبكة تصنع المخدرات في لبنان وتهربها إلى الخليج
الصورة من قيادة الجيش اللبناني
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أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن مديرية المخابرات في الجيش تمكنت من توقيف أفراد شبكة تقوم بتصنيع المخدرات وتهريبها إلى دول الخليج.

وقال الجيش في بيان إن الدورية المذكورة أوقفت المواطن أ.ل. أثناء نقله حوالي 110 ليترات من مادة سائلة مخصصة لتصنيع الحبوب المخدرة من بلدة حدث بعلبك الى بلدة المرج في البقاع الغربي.

كما أوقفت في بلدة المرج السوريَين ع.ع. و د.م. لمشاركتهما في تصنيع المواد المخدرة، وكذلك المواطن م.ج. الذي كان يتسلم الحبوب ويقوم بتهريبها عبر برادات نقل إلى الخارج.

ودهمت أيضا في بلدة رياق منزل السوري م.ع. وأوقفته وضبطت كمية من حبوب الكبتاغون كانت مخبأة داخل فرن غاز، كما أوقفت المواطن ه.ل. لارتباطه بالشبكة.

المصدر: قيادة الجيش اللبناني

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