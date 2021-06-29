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لبنان..إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من حبوب "الكبتاغون" المخدرة إلى السعودية مخبأة باحترافية (صور)

أخبار العالم العربي

لبنان..إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من حبوب
Reuters AZIZ TAHER
عنصر من الأمن اللبناني
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أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبنانية أن مكتب مكافحة المخدرات أحبط عملية تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة إلى السعودية، كانت مخبأة بطريقة احترافية.

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وفي بيان لها، قالت شعبة العـلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي: "بتاريخ 21 يونيو 2021، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، حول قيام مجموعة أشخاص بالتحضير لعملية تهريب حبوب "كبتاغون" إلى المملكة العربية السعودية، مخبأة بطريقة احترافية في داخل آلات تعقيم أدوات طبية، بحيث جرى ضبطها".

وأضاف البيان: " وبتفتيشها عثر على 17.4  كيلوغرام من حبوب الكبتاغون (حوالى مئة ألف حبة)".

وأكمل البيان: "نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، وبعد عمليات رصد وتعقّب، توصل المكتب المذكور الى تحديد هويات المتورطين، وتوقيف اثنين منهم بتاريخ 22 يونيو 2021، وهما:

- ع. ن. (مواليد عام 1988، لبناني)

- م. ن. (مواليد عام 1996، لبناني).

وبتاريخ 23 يونيو 2021، أوقف مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في زحلة شريكهما، ويدعى:

- ع. غ. (مواليد عام 1982، سوري)

وبالتحقيق معهم، اعترفوا بالتحضير والإعداد لعملية تهريب كمية "الكبتاغون" إلى السعودية، والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص".

المصدر: RT

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