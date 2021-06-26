السعودية تحبط محاولة تهريب 14.4 مليون قرص إمفيتامين قادمة من لبنان
أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، عن إحباط محاولة تهريب أكثر من 14 مليون قرص إمفيتامين مخدر مخفية داخل شحنة ألواح حديدية قادمة من لبنان.
وقال المتحدث باسم المديرية الرائد محمد النجيدي، إن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 14,400,000 قرص إمفيتامين مخدر.
وأوضح أن الشحنة التي تم ضبطها بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بميناء جدة الإسلامي، كانت مخفية داخل شحنة ألواح حديدية قادمة من لبنان.
جانب من عملية إحباط محاولة تهريب (14,400,000) قرص إمفيتامين مخدر .#الحرب_على_المخدرات#حياتك_أغلى#اليوم_العالمي_لمكافحة_المخدراتpic.twitter.com/bQDjgnK9pt— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) June 26, 2021
المصدر: "واس"