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الغنوشي يطالب باستعمال القوة العامة ضد كتلة الدستوري الحر

أخبار العالم العربي

الغنوشي يطالب باستعمال القوة العامة ضد كتلة الدستوري الحر
Reuters
رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي
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تقدم رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي بشكوى ضد كتلة الدستوري الحر، لـ"تعطيلها أشغال البرلمان" بعد المناوشات والاعتداءات التي وقعت مؤخرا داخل المجلس.

وقال نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ورئيس وحدة الاتصال والإعلام، محسن الدالي، إن "رئيس البرلمان طالب في شكايته التي تقدم بها الأربعاء المنقضي لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ضد أعضاء من كتلة الحزب الدستوري الحر، بأن تأذن النيابة العمومية للقوة العامة، بفك اعتصام أعضاء الكتلة داخل المجلس ومنعهم من تعطيل أعماله".

وأشار إلى أن "النيابة العمومية، تولت إحالة الشكاية إلى إحدى الفرق الأمنية لإجراء الأبحاث اللازمة، واطلاع النيابة العمومية لاحقا على نتائج تلك الأبحاث لاتخاذ ما يلزم من قرارات استنادا الى نتائج تلك الأبحاث".

المصدر: "نسما تي في"

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