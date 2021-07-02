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الرئيس التونسي: تم الترتيب لحادثة الاعتداء على عبير موسي منذ 3 أيام

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الرئيس التونسي: تم الترتيب لحادثة الاعتداء على عبير موسي منذ 3 أيام
Reuters ZOUBEIR SOUISSI
الرئيس التونسي قيس سعيّد
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علق الرئيس التونسي قيس سعيّد على اعتداء النائبين الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف على رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي، خلال تدشينه الجناح الجديد لقسم الإنعاش بالمستشفى العسكري.

وقال سعيّد: "انظروا إلى العمل الذي يقوم به الإطار الطبي في مواجهة الوباء والأمراض والعمل وانظروا إلى المسرحية التي تجري في عدد من المؤسسات الأخرى حيث لا المخرج ناجح ولا الممثل ناجح".

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وأضاف: "هذه فرصة لأندد بالعنف الذي حصل أمس (في إشارة لحادثة الاعتداء)، لكنني أعلم جيدا أنه تم الترتيب لهذه العملية منذ ثلاثة أيام".

وتابع: "أندد بالعنف حتى وإن كنا نختلف مع الأشخاص الذين تعرضوا له ويجب محاسبة كل من يلتجئ للعنف خاصة في مؤسسات الدولة".

 

المصدر: "موزاييك أف أم"

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