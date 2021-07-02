إسرائيل تصدق على بيع كمية مياه إضافية للأردن

صدق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، على بيع كميات من المياه للأردن، بحيث لا تتجاوز الكمية السنوية 50 مليون كوب، وذلك حتى نهاية العام 2022.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، صدق بينيت على بيع هذه الكمية لمدة خمس سنوات، وأوعز لمجلس الأمن القومي بدراسة الطلبات الأردنية بهذا الخصوص وفقا للظروف في كل سنة.

وقالت إن الأردن سيدفع الثمن الكامل مقابل المياه، بحيث أن "هذه اللفتة الحسنة لن تكلف دافع الضرائب الإسرائيلي شيئا"، مبينة أن وزارة الخارجية وسلطة المياه في إسرائيل تنسقان التفاصيل بهذا الخصوص في هذه الأيام.

وأضاف: "بذلك يسعى بينيت إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات مع الأردن"، التي كانت متوترة مع رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، ورفض الاستجابة لطلبات أردنية مشابهة.

ورفض نتنياهو في حينه طلب الأردن بالتزود بكميات مياه إضافية، رغم أن إسرائيل تعهدت في الاتفاقيات بين الجانبين بتزويد الأردن بـ55 مليون كوب من المياه سنويا. ويطلب الأردن كمية إضافية سنويا. وكانت إسرائيل توافق على الطلب في غالب الأحيان، لكن نتنياهو امتنع عن الرد على طلب الأردن هذا العام.

المصدر: "عرب 48" + jewish press