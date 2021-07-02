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اعتقال 15 عنصرا من القوة الأمنية الفلسطينية التي شاركت بتوقيف الناشط نزار بنات

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اعتقال 15 عنصرا من القوة الأمنية الفلسطينية التي شاركت بتوقيف الناشط نزار بنات
Reuters MUSSA ISSA QAWASMA
متظاهرون يرفعون لافتات احتجاجا على مقتل الناشط نزار بنات
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أكدت مصادر مطلعة لوكالة "وطن" الفلسطينية أن جهاز الاستخبارات العامة قام بتحويل 15 ضابطا وعنصرا في الأجهزة الأمنية إلى سجن أريحا، للتحقيق معهم على خلفية مقتل الناشط نزار بنات.

وقالت المصادر إن "15 عسكريا تم تحويلهم لسجن أريحا بناء على نتائج لجنة التحقيق بقرار من جهاز الاستخبارات العسكرية والنيابة العسكرية، وقد جرى اتخاذ القرار بناء على مخرجات لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة".

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ولفتت إلى أن "العسكريين هم من القوة التي شاركت في اعتقال بنات".

وأشارت إلى أن "المعتقلين هم جنود وضباط وقد جرى تحويلهم للتحقيق معهم بناء على مخرجات لجنة التحقيق".

المصدر: "وطن"

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