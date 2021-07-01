مصر تدعو حفتر والمنفي وصالح لحضور افتتاح قاعدة عسكرية "هامة"

ذكرت قناة "218" الليبية أن مصر دعت قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح لزيارة القاهرة وحضور افتتاح قاعدة عسكرية.

إقرأ المزيد

وأوضحت القناة استنادا إلى مصدر مطلع أن السلطات المصرية دعت حفتر والمنفي وصالح لحضور مراسم افتتاح قاعدة "3 يوليو" البحرية في منطقة جرجوب قرب الحدود الليبية.

وتعتبر "3 يوليو" أكبر قاعدة عسكرية مصرية "جو بحرية" تطل على البحر الأبيض المتوسط، وتقع عند بلدة النجيلة على مسافة 70 كيلومترا غرب مدينة مرسى مطروح.

وذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية سابقا أن "3 يوليو" تعد من أهم القواعد المصرية في المنطقة الغربية، حيث يتمثل بعدها الاستراتيجي في تأمين المنطقة الاقتصادية من الساحل الشمالي المصري على البحر المتوسط ومع حدود دولة ليبيا.

وشهدت ليبيا منذ الإطاحة بحكم الزعيم الراحل، معمر القذافي، أزمة سياسية عسكرية مستمرة تمحورت خلال العامين الماضيين حول النزاع بين مركزي السلطة المتوازيين آنذاك وهما حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج في طرابلس المؤيدة من تركيا، التي نشرت قوات في الأراضي الليبية، وحكومة عبد الله الثني في طبرق المتحالفة مع قائد "الجيش الوطني الليبي"، خليفة حفتر، والمدعومة من مصر.

وفي أكتوبر 2020 توصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فتح السبيل للتقدم في العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

وفي إطار هذه الجهود انتخب منتدى الحوار السياسي الليبي، المكون من 75 سياسيا يمثلون أقاليم ليبيا الـ3، يوم 5 فبراير، سلطة تنفيذية جديدة بقيادة عبد الحميد الدبيبة رئيسا لحكومة الوحدة وكذلك محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي.

المصدر: القناة "218" + وكالات