واشنطن تعلق على تقارير عن وفاة ناشط سوري في سجن "قسد"

عبرت الولايات المتحدة اليوم الخميس عن "قلقها العميق" إزاء تقارير تتحدث عن وفاة الناشط السوري أمين عيسى العلي أثناء احتجازه لدى "قوات سوريا الديمقراطية".

جاء ذلك في تغريدة نشرتها "السفارة الأمريكية في دمشق" عبر صفحتها في "فيسبوك"، حيث دعت السفارة إلى "تحقيق فوري وشفاف" وضرورة "محاسبة أي شخص تثبت مسؤوليته عن الاعتداء أو إساءة معاملة المحتجزين".

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق، نفت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" أن يكون الناشط أمين عيسى أمين قضى نتيجة التعذيب لدى اعتقاله في سجونها، وذلك بعد استنكار واسع لما وصفت بأنها "جريمة قتل وتعذيب بشعة".

وأوضحت أن المرحوم، الذي كان موقوفا لدى لجنة المتابعة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية بتهمة الفساد ودفع الرشاوي، كان يعاني من أمراض سابقة ومشاكل صحية" وأنه لدى الكشف على الجثة، لم يتبين وجود "أي آثار عنف وشدة وتعذيب"، وأن "سبب الوفاة عبارة عن جلطة دماغية ناجمة عن توتر شرياني حسب التقارير الطبية.

المصدر: RT