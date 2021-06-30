انتشال جثمان سيدة واستمرار البحث عن 4 مفقودين أسفل أنقاض عقار الإسكندرية المنهار

تواصل قوات الحماية المدنية المصرية أعمال رفع انقاض عقار الدخيلة الجبل المنهار غربي الإسكندرية، للبحث عن 4 مفقودين تحت الأنقاض.

وأسفر انهيار العقار، حتى الآن عن وفاة سيدة، 60 عاما، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة، فيما أصيب 4 آخرين بجروح.



وتجرى عمليات رفع الأنقاض من خلال قوات الحماية المدنية بشكل يدوي بسبب ضيق الشارع وعدم تمكن دخول المعدات الثقيلة إليه.

وتبين من الفحص أن العقار المنهار مساحته حوالي 10 أمتار مربعة، مكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية، بكل طابق شقتين، مأهول بالسكان، تقطنه 7 أسر.

المصدر: RT