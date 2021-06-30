وزير الري المصري: لم نعترض على أي سد في إثيوبيا ولكننا نريد اتفاقا عادلا

قال محمد عبد العاطي، وزير الري المصري، إن بلاده لم تعترض على أي سد في إثيوبيا وتدعم التنمية فيها، ولكنها تريد "تحقيق التعاون باتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة".

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وجاء تصريح الوزير خلال لقائه مع متدربين من دول حوض النيل، المشاركين في الدورة التدريبية الـ41 في مجال "هيدرولوجيا البيئة في المناطق الجافة وشبه الجافة".

وأكد وزير الري أن مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل وإفريقيا "بالأفعال لا بالأقوال"، ودلل على ذلك بمساهمة مصر في بناء السدود بدول حوض النيل (مثل خزان جبل الأولياء في السودان، وسد واو بجنوب السودان، وخزان أوين بأوغندا).

وكان عبد العاطي أعلن في وقت سابق أن مصر اتخذت كل الطرق الدبلوماسية بخصوص أزمة سد النهضة، حيث لجأت إلى الأمم المتحدة وتم تجهيز ملف كامل تم إرساله بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية