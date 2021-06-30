السلطات العراقية تعلن الحصيلة النهائية لأعداد المصابين بانفجار بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأربعاء، الحصيلة النهائية لأعداد المصابين بانفجار بغداد.

وذكرت الخلية في بيان صحفي أنه "بعد التحري وجمع المعلومات تبين أن الحادث عبارة عن انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع، كانت موضوعة أسفل إحدى الأكشاك في سوق مريدي".

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وأضافت أن "الانفجار أدى إلى إصابة 15 مواطنا بجروح بسيطة، أغلبهم غادر المستشفى بعد تلقي العلاج".

وأشارت إلى أن "مفارز خبراء مكافحة المتفجرات والأدلة الجنائية متواجدة هناك، وفتحت القوات الأمنية تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسلنا في العراق، بوقوع انفجار في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

المصدر: RT