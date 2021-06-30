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الجزائر.. وفاة 6 أفراد من عائلة واحدة اختناقا بالغاز في قسنطينة

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الجزائر.. وفاة 6 أفراد من عائلة واحدة اختناقا بالغاز في قسنطينة
Reuters CK/ata/FW1/Raissa Kasolowsky
الإسعاف في الجزائر
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أفادت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الأربعاء، بوفاة 6 أشخاص من عائلة واحدة في مدينة قسنطينة، جراء استنشاقهم الغاز المنبعث من جهاز تسخين المياه.

وقال موقع "النهار" إن أعمار الضحايا الذين يقيمون في منطقة بوذراع صالح تتراوح بين 3 سنوات و43 سنة.

يذكر أن خدمات الإسعاف الجزائرية تحذر بشكل دائم من حوادث تسرب الغاز، خاصة في فصل الشتاء الذي تزيد فيه نسبة استهلاك هذه المادة.

المصدر: "النهار"

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