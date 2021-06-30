وزير الري السوداني يزور إثيوبيا

توجه اليوم الثلاثاء وزير الري السوداني، ياسر عباس، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في الاجتماع الوزاري الدوري لدول حوض النيل الجنوبي.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية، يتناول الاجتماع اعتماد الموازنة الجديدة للمشروعات التي تمت في دول النيل الجنوبي وخطة العمل المستقبلية.

وأكد عباس في تصريحات صحفية، حرص السودان وانفتاحه على التعاون والتنسيق مع الدول الأعضاء في حوض النيل للاستفادة من الموارد المائية في الحوض على أسس عادلة ووفقا لمبادئ القانون الدولي للمياه حتى لا يحدث ضرر لأي من دول الحوض، لافتا إلى وجود فرص عديدة بدول حوض النيل في مجال المشروعات المائية المشتركة، ما من شأنه زيادة معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الحوض.

يذكر أن مجموعة دول النيل الجنوبي تضم السودان وجنوب السودان وأوغندا وإثيوبيا ورواندا وبورندي وكينيا وتنزانيا وإثيوبيا، وتهدف إلى التعاون والتنسيق بين دوله لتبادل المنافع المشتركة لشعوب المنطقة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ناصر حاتم

المصدر: RT