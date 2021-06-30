مصر.. هزة أرضية غرب حلوان

أعلنت محطات الشبكة القومية للزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، اليوم الأربعاء، تسجيل هزة أرضية علي بعد 30 كيلومتر جنوب غرب مدينة حلوان.

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وفي التفاصيل، أشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، جاد القاضي، إلى بيانات الهزة الأرضية، وأوضح أن الهزة وقعت اليوم الأربعاء عند الساعة 08:11 صباحا بالتوقيت المحلي.

ولفت إلى أن قوة الهزة بلغت 3.3 درجة على مقياس ريختر، موضحا أنها وقعت على خط العرض "29.68 شمالا"، وخط الطول "31.14" شرقا، وعلى عمق 23 كيلومتر"



في حين أنه يرد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية.

المصدر: "اليوم السابع"