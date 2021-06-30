حاخام يكشف عن علاقة اليهود المغاربة بملوك المغرب وحياتهم في تلك البلاد

كشف حاخام مدينة فاس المغربية، عن علاقة اليهود المغاربة بملوك المغرب، وتحدث عن استئناف العلاقات مؤخرا بين المغرب وإسرائيل، وحياة اليهود في المغرب.

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وفي حديث مع قناة "I24NEWS" العبرية، قال الحاخام أبراهام الصباغ (78عاما): "اليهود يشعرون بالأمان المطلق في المغرب، وتعايشوا لمئات السنين مع أبناء عمومتهم المسلمين، من دون الشعور بأي ميز، أو عنصرية، وليست هناك معاداة للسامية، والفضل يرجع لملوك وسلاطين المغرب، ولمحمد الخامس بصفة خاصة، عندما منع حكومة "فيشي" (الفرنسية) من اضطهاد اليهود المغاربة، وقال له إن المغاربة لدي سواسية، سواء يهود أو مسلمين، وكل اليهود المغاربة يعتزون بوطنهم ويحبون بلادهم، والملك حفظ لنا حقنا في دستور 2011، الذي نص على أن المكون العبري هو جزء من الموروث الثقافي والتاريخي للمغرب".

وأضاف الصباغ: "الملك محمد السادس يعرف جيدا ماذا يفعل، فعندما وصلنا خبر إعادة العلاقات بين المغرب وإسرائيل، الفرحة كانت كبيرة، داخل وخارج المغرب، وهذا من شأنه أن يعطي انطلاقة ودفعة قوية لليهود الذين لم يتمكنوا من زيارة عائلاتهم التي بقيت في المغرب، ولزيارة أضرحة الأولياء والسادات، وزيارة قبور آبائهم وأجدادهم المدفونين هنا بفاس".

وتابع: "منذ وقت طويل ونحن ننتظر اليوم الذي ستكون فيه الخطوط الجوية متاحة للسفر من إسرائيل إلى مطار فاس، أو مراكش، أو الدار البيضاء، دون المرور بتركيا أو إسبانيا، لكن اليوم وبفضل محمد السادس، سيتمكن معظم اليهود من زيارة بلدهم دون عناء أو مشقة السفر الطويل، حتى الأطفال والشباب سيزورون بلادهم ليعرفوا أين عاش آباؤهم وأجدادهم، واكتشاف حي الملاح بأزقته ودروبه".

وأكد الحاخام أن "العديد من اليهود المغاربة سيعودون إلى المغرب للاستثمار في العقار أو الفلاحة أو الصناعات، حيث كان أغلبية اليهود قديما، يشتغلون في تجارة الذهب والحلي، إضافة إلى مهن الخياطة، وحياكة الحرير، والطرز، ومختلف الصناعات التقليدية المغربية".

وأكمل: "اليوم لا يوجد الكثير من اليهود في فاس، هناك نسبة قليلة، تقريبا 50 شخصا، ومعظمهم كبار في السن، يشتغلون في العقار، أو قطع غيار السيارات، ومنهم المحامون والأطباء وغيرهم".

هذا وكشف الحاخام عن علاقة اليهود المغاربة بملوك المغرب، لافتا إلى أن "معظم ملوك المغرب لم يفرقوا بين اليهود وبين المغاربة المسلمين، كما كان مجموعة من اليهود مقربين من سلاطين المغرب، وشغلوا مناصب كبرى في البلاد، على مر التاريخ"، كما أوضح قائلا عن الملك الراحل، محمد الخامس(1909-1961): "كان القاضي والحاخام، مونسونيكو ديديا، الذي تربيت وتتلمذت على يده، صديقا للملك الراحل محمد الخامس، وذات يوم كنت أتواجد في منزله، فإذا بي أتفاجأ بمحمد الخامس رفع قِب جلبابه (غطاء الرأس الملتصق بالجلباب المغربي) وجلس، فقام القاضي ديديا وسلم عليه وقال: "سيدنا مرحبا بك في منزلي إنه ليوم كبير"، فأجابه الملك: "لا يمكن أن أكون في فاس ولا أقوم بزيارتك"، كان السلطان محمد الخامس يعز ديديا كثيرا، وكذلك شأن كافة اليهود المغاربة".

وأردف: "عايشت اهتمام الملك الراحل الحسن الثاني (1929-1999) بالحاخام ديديا، بحيث قام بدعوته لحضور حفل زفاف الأميرة لالة أسماء في مدينة مراكش، فرافقت ديديا إلى الحفل، وعند دخولنا لبلاط القصر، شاهدت الآلاف من المدعوين، من مختلف الدول العربية والغربية، عندما رآنا وزير الداخلية آنذاك، إدريس البصري، قال لديديا تعال معي الملك يريد أن يسلم عليك، وسلمنا على الحسن الثاني، ووفقا للبروتوكول، كان الملك يسلم لمدة لا تتجاوز بضع ثوان، غير أنه بقي يتحدث إلى ديديا قرابة 10 دقائق، وهو يمسك بيد ديديا ويتحدث إليه، لأنه كان يعزه كثيرا، وعندما انتهيا من المحادثة، قال لي الحسن الثاني: أدر بالك على والدك.. ظنا منه أني ابن ديديا، وبالفعل ديديا كان بمثابة أبي".

كما لفت الصباغ إلى علاقته الشخصية بالملك محمد السادس، الذي يلتقيه عندما يكون في فاس، يذهب للسلام عليه، أو لمباركة الأعياد الوطنية، وقال: "لن أنسى وقوفه إلى جانبي في وعكتي الصحية، السنة المنصرمة، عندما أعطى أوامره نصره الله، لأعالج في المستشفى العسكري في الرباط، ووصلتني رسالة بأن الملك سيتكفل بعلاجي بالمجان".

وعن الاحتفال بالأعياد الدينية اليهودية في المغرب، أوضح الحاخام أن "أشهر عيد عندنا هو "بيساح" (عيد الفصح)، الذي لا نتناول فيه المواد الغذائية التي تحتوي على الخميرة، لمدة أسبوع، وبعد انتهائه، نحتفل بـ "الميمونة" ، التي أصبحت عيدا عالميا، ليس في فاس أو المغرب فقط، وإنما يحتفل بها اليهود في إسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى، حيث تقوم العائلات بتحضير موائد مليئة بالحلويات والمخبوزات واستضافة الأصدقاء وأفراد العائلة، وقديما كانت الأحياء تغلق بكاملها عند خروج المحتفلين إلى الحدائق العامة والشوارع في المدينة، ونحتفل أيضا بعيد "شفوعوت" كما هو مذكور في التوراة، وغيره من الأعياد".

المصدر: "I24NEWS"