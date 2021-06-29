مصر تعاقب المواطنين بسبب نهر النيل

أعلن وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، أن من يلوث المجاري المائية الخاصة بنهر النيل، سيدخل السجن في القانون الجديد.

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وأوضح أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات للحفاظ على المياه عن طريق تعديل قانون 1984 ، إلى جانب التنسيق بين وزارتي الري والزراعة، فضلا عن وضع مشروع لتحسين نوعية المياه، ما ينعكس على صحة المواطنين، موضحا أن محطات المعالجة التي جرى إنشاؤها خلال عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ساهمت بشكل كبير في تحلية المياه.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية إلى أنه جرى عمل شبكة كاملة تغطي كل الترع على مستوى الجمهورية، وظيفتها كشف نسب المياه في الترع، وإعلام المسؤولين عنها في حال نقصها عن الطبيعي أو جفافها، وهي من الأمور التي تساعد في الحفاظ على المياه بشكل كبير.

المصدر: الوطن