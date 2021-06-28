مصر.. طالب يستولي على حوالي 31 ألف دولار من حسابات عملاء بنوك أجنبية

استولى طالب مصري على حسابات عملاء أحد البنوك الأجنبية باستخدام بطاقات دفع إلكتروني بطرق احتيالية بلغت قيمتها 500 ألف جنيه (حوالي 31 ألف دولار أمريكي).

وبحسب موقع "اليوم السابع"، استغل المتهم مهارته الفائقة ودرايته الكبيرة في استخدام برامج القرصنة الإلكترونية واختراق المواقع الإلكترونية المختلفة على شبكة الإنترنت والاستيلاء على مواقع البريد الإلكتروني لمستخدميها وإرسال رسائل مقلدة.

وقال إن الطالب المقيم بمحافظة الفيوم أرسل رسائل مقلدة منسوبة لبعض البنوك الأجنبية إلى حسابات العملاء الإلكترونية تفيد بطلب تحديث بياناتهم البنكية، ليحصل من بعضهم على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، والذي استخدمها في إجراء العديد من عمليات الشراء عبر مواقع التسوق الإلكتروني وسداد قيمة مخالفات مرورية وفواتير الكهرباء الخاصة بآخرين وخصم قيمتها من حسابات العملاء الأجانب وهو ما يعرف بأسلوب التصيد.

وقد تم إلقاء القبض على المتهم وأخطرت النيابة للتحقيق.

المصدر: "اليوم السابع"