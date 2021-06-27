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"سانا": مقتل طفل وإصابة 3 مدنيين بعدوان أمريكي على الحدود السورية العراقية

أخبار العالم العربي

Reuters
قاذفة أمريكية تحلق فوق العراق بعد شن غارات على سوريا.
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أكدت وكالة "سانا" السورية الرسمية تعرض منطقة على حدود سوريا مع العراق في أقصى ريف دير الزور الشرقي "لعدوان جوي" بطائرات حربية بعد منتصف الليلة تسبب بمقتل طفل وإصابة 3 مدنيين.

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ونقلت "سانا" عن مصادر أهلية في دير الزور اليوم الاثنين أن "طيرانا حربيا يعتقد أنه أمريكي اعتدى بالصواريخ حوالي الساعة الواحدة فجر اليوم على بيوت سكنية قرب الحدود السورية العراقية في ريف البوكمال".

ولفتت الوكالة أن الهجوم تسبب بحسب المصادر في مقتل طفل وإصابة 3 مدنيين إضافة إلى أضرار مادية.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن قواتها الجوية قصفت "منشآت تخزين سلاح لميليشيات موالية لإيران" في موقعين داخل سوريا وآخر في العراق.

المصدر: "سانا" + وكالات

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