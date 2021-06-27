سوريا.. الإفراج عن 38 معتقلا من درعا

أفرجت السلطات السورية عن 38 معتقلا من أبناء مدينة درعا جنوب البلاد وذلك بموجب "مكرمة خاصة" من الرئيس بشار الأسد كما ذكر "حزب البعث العربي الاشتراكي" الحاكم

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وتم الإفراج عن المعتقلين ممن "لم ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء" حسب تعبير صفحة الحزب في المدينة، في حفل حضره مسؤولو المحافظة وعدد من رؤساء الأجهزة الأمنية فيها.

ولم يحدد الحزب نوع التهم التي اعتقل هؤلاء بموجبها أو الفترات التي قضوها "موقوفين".

وكانت السلطات السورية أفرجت عن عدد من المعتقلين ممن "لم تتلطخ أيديهم بالدماء" حسب الوصف الذي تستخدمه تلك السلطات، وعلى دفعات، إذ أفرجت في 5 من الشهر الجاري عن عدد من المعتقلين من أبناء مدينة دوما بريف دمشق.

وفي 12 من الجاري أفرجت عن 30 معتقلا من مدينة عربين في المحافظة ذاتها، قبل أن تفرج عن 32 معتقلا في 19 من الجاري من ناحية كفر بطنا في الغوطة الشرقية بمحافظة ريف دمشق.

المصدر: RT