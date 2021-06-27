مفوضية حقوق الإنسان: 1.5 مليون ناخب عراقي محرومون من الانتخابات

كشف عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، اليوم الأحد، عن حرمان 1.5 مليون ناخب من الانتخابات المقبلة، رغم أن ذلك حقهم الدستوري.

وقال في بيان صحفي، إن "1.5 مليون ناخب لن يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات بسبب عدم وجود أسماءهم في سجل الناخبين، وعدم حصولهم على بطاقات بايومترية أو بطاقات قصيرة الأمد".

وطالب الغراوي مفوضية الانتخابات باتخاذ إجراءات عاجلة لشمول هذه الشرائح وتزويدها بالبطاقة القصيرة الأمد وإدراجها في سجل الناخبين بغية المحافظة على حقها الدستوري بالانتخاب.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات العراقية في العاشر من أكتوبر المقبل وفقا للموعد الذي حدده رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

المصدر: RT