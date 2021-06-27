سوريا .. اغتيال مسؤول محلي في ريف القنيطرة

اغتال مجهولون رئيس بلدية "غدير البستان" بالرصاص أمام منزله في ريف القنيطرة الجنوبي في سوريا.

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وذكرت وسائل إعلام محلية أن مجهولين أطلقوا الرصاص قبل منتصف ليلة أمس على، حسين عودة الكعيد، وهو أمام منزله ما أدى إلى مقتله على الفور.

وكانت المحافظة شهدت أمس محاولة اغتيال القاضي "محمد مضحي الشمالي" في قرية قرقس بريف القنيطرة الجنوبي، عبر زرع عبوة ناسفة في سيارته، أدى انفجارها إلى مقتل ولده معاوية، الذي كان يقود السيارة مع ولديه اللذين تعرضا لجروح متوسطة.

المصدر: وسائل إعلام سورية