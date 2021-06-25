سوريا.. محاولة اغتيال قاض في القنيطرة تؤدي إلى مقتل نجله

أدى انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة في سيارة قاض في محافظة القنيطرة السورية إلى مقتل نجله وإصابة اثنين من أطفاله بجروح

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وكالة سانا التي لم تذكر هوية المستهدف، أشارت إلى أن الطفلين الجريحين بعمر 3 و5 سنوات، وأنهما أصيبا بشظايا في أنحاء جسديهما، ونقلا إلى مشفى ممدوح أباظة في مدينة البعث.

وذكرت الوكالة أن مدنيا قتل وجرح طفلاه جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارته في قرية قرقس بريف القنيطرة الجنوبي.

بينما ذكرت وسائل إعلام من المحافظة أن العبوة كانت مزروعة في سيارة القاضي "محمد مضحي الشمالي" وأن انفجارها أدى إلى مقتل ولده معاوية الذي كان يقود السيارة مع ولديه.

وفي التاسع من الشهر الجاري انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل سيارة في بلدة نبع الصخر في ريف القنيطرة الجنوبي دون أن يسفر ذلك عن خسائر بشرية، بينما أصيب مدني في 16 من الجاري جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارته في بلدة الرفيد في ريف المحافظة الجنوبي.

المصدر: وسائل إعلام سورية