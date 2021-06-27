الداخلية السعودية تعلق على عملية ضبط الأقراص المخدرة المهربة القادمة من لبنان

علق وزير الداخلية السعودية، عبد العزيز بن سعود بن نايف، على عملية ضبط أكثر من 14 مليون قرص إمفيتامين مخدر، مهربة مخفية داخل شحنة ألواح حديدية قادمة من لبنان.

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وعبر سلسلة تغريدات على صفحته الشخصية في "تويتر"، قال الوزير عبد العزيز بن سعود بن نايف: "نحارب المخدرات بإجراءات أمنية حازمة، ونطور أدواتنا باستمرار لردع العصابات الإجرامية التي تتطور أساليبها، بل وأنواع السموم التي تروجها..ونشترك في الجهود الدولية لتجفيف منابعها والحد من مخاطرها".

وأشار وزير الداخلية السعودي إلى أن "المملكة قد تعاملت مع هذه الظاهرة بكل حزم، وواجهتها تشريعيا وقضائيا وأمنياً، وضربت بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه الإضرار بأمن هذا الوطن".

وأضاف: "تحققت -بفضل الله- إنجازات أمنية في هذا السياق، ولم تكن لتتحقق لولا دعم قيادتنا -حفظهم الله- ثم التغطية الأمنية الشاملة على امتداد وطننا وحدوده بمشاركة كل الجهات ذات العلاقة..حمى الله وطننا وشعبه والمقيمين فيه من كل مكروه".

نحارب المخدرات بإجراءات أمنية حازمة، ونطور أدواتنا باستمرار لردع العصابات الإجراميّة التي تتطور أساليبها بل وأنواع السموم التي تروجها. ونشترك في الجهود الدولية لتجفيف منابعها والحدّ من مخاطرها. — عبدالعزيز بن سعود بن نايف Abdulaziz bin Saud (@AbdulazizSNA) June 26, 2021

وتحقّقت -بفضل الله- إنجازات أمنيّة في هذا السياق، ولم تكن لتتحقّق لولا دعم قيادتنا -حفظهم الله- ثم التغطية الأمنية الشاملة على امتداد وطننا وحدوده بمشاركة كل الجهات ذات العلاقة. حمى الله وطننا وشعبه والمقيمين فيه من كل مكروه. — عبدالعزيز بن سعود بن نايف Abdulaziz bin Saud (@AbdulazizSNA) June 26, 2021

وكانت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، قد أعلنت أمس السبت، عن إحباط محاولة تهريب أكثر من 14 مليون قرص إمفيتامين مخدر مخفية داخل شحنة ألواح حديدية قادمة من لبنان.

المصدر: RT