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"التحالف العربي" يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون نحو مدينة نجران السعودية

أخبار العالم العربي

AFP
دفاعات قوات التحالف العربي
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أعلنت قوات "التحالف العربي" بقيادة السعودية أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه مدينة نجران في المملكة.

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"التحالف العربي" يعلن تدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية

وقال التحالف في بيان إن "كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت كافة المحاولات العدائية تجاه المملكة".

وفي وقت سابق من يوم السبت، أعلن التحالف العربي أن دفاعاته اعترضت ودمرت طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة.

وسبق أن أعلن التحالف العربي في اليمن، أمس الجمعة، عن تدمير الدفاعات الجوية السعودية طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب مدينة خميس مشيط.

وتعرضت قاعدة الملك خالد لسلسلة هجمات مماثلة من قبل الحوثيين في الفترة الأخيرة.

المصدر: RT

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