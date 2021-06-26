جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق يكشف تفاصيل هجوم أربيل (صور)

كشف جهاز مكافحة الإرهاب في اقليم كردستان العراق، اليوم السبت، تفاصيل الهجوم الذي استهدف مدينة أربيل عاصمة الإقليم الليلة الماضية.

وذكر بيان للجهاز، أن "طائرتين مسيرتين سقطتا قرب منزل مواطن بحديقة التفاح قرب الملا عمر في محافظة أربيل، لكن إحداهما لم تنفجر لحسن الحظ، كما لم يحدث أي ضرر في منازل المواطنين".

وأضاف، أن "طائرة مسيرة ثالثة سقطت في جبل تارين المظلم".

وأشار إلى أن "عبارات (قاصم الجبارين - يا زهراء - اسم الله) وجدت مكتوبة على أجنحة هذه الطائرات".

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وأكد البيان أن التحقيقات مستمرة وستعلن النتائج قريبا.

وفي وقت سابق من اليوم، سقطت ثلاث طائرات مسيرة في قرية براغ التي تبعد ثلاثة كيلومترات عن مقر القنصلية الأمريكية الجديد في أربيل.

المصدر: RT