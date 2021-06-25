مصر.. القبض على "تفاهة" أشهر الشخصيات في أحد أفلام محمد هنيدي (صورة)

تداولت وسائل إعلام مصرية على نطاق واسع القبض على "صلاح.م"، الذي ظهر بشخصية "تفاهة" في أحد أشهر أفلام الفنان محمد هنيدي "بلية ودماغه العالية".

إقرأ المزيد

وجاء القبض على "تفاهة لاتهامه بالاتجار في المخدرات، بعدما عثر بحوزته على مسحوق يشبه مسحوق الهيروين المخدر.

وعثر بحوزته على نحو 50 غراما من مسحوق يشبه مسحوق الهيروين المخدر، و3100 جنيه من متحصلات البيع، وهاتف محمول، وتم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات رجال المباحث حول الواقعة لاستكمال التحقيقات.

المصدر: "اليوم السابع"