إيطاليا تنفي زيادة عناصر كتيبتها العسكرية في ليبيا

نفت هيئة الأركان الإيطالية، اليوم الجمعة، ما تردد إعلاميا عن زيادة عناصر الكتيبة العسكرية الايطالية في ليبيا، المرابطة بمصراته في إطار البعثة الثنائية للمساعدة والدعم (MIASIT).

وأشارت الهيئة في بيان إلى أن التقارير التي تحدثت عن زيادة عدد أفراد الكتيبة الإيطالية في ليبيا إلى الضعف "لا أساس لها".

وأكد البيان أن التواجد العسكري الإيطالي الحالي لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به والبالغ 400 جندي، مضيفا أنه "لا يوجد حاليا حوار مع السلطات الليبية يهدف إلى زيادة عدد أفراد الكتيبة".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية