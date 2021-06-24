جونسون يؤكد دعمه لجهود رئيس الوزراء الليبي

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دعمه لجهود رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة لإحلال الاستقرار في البلاد و"الانتقال إلى الديمقراطية".

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني في أعقاب مباحثاته مع الدبيبة يوم الخميس، أن الجانبين بحثا "القلق القائم بشأن الأمن في ليبيا، بما في ذلك حضور المقاتلين الأجانب المزعزع للاستقرار وأهمية تحقيق التقدم في إجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر".

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ورحب جونسون بافتتاح المكتب الأوروبي للمؤسسة الوطنية للنفط الليبية في لندن.

واتفق جونسون والدبيبة على زيادة التجارة والاستثمارات بين البلدين.

يذكر أن حكومة عبد الحميد الدبيبة تولت المهام في ليبيا في مارس الماضي في أعقاب الاتفاق على وقف إطلاق النار بين قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر وحكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فايز السراج، وكذلك على التحضير على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل.

المصدر: "تاس"