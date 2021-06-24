بوريل: يجب سحب كافة القوات الأجنبية من ليبيا

دعا الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى انسحاب كافة القوات الأجنبية من ليبيا، مشيرا إلى أنها "الطريقة الوحيدة لضمان استمرار وقف إطلاق النار".

وقال لدى وصوله إلى مقر انعقاد "مؤتمر برلين 2" حول ليبيا، إن "أهمية الاستحقاقات التي تواجه الليبيين حاليا هي الانتخابات نهاية العام وضمان استمرار وقف إطلاق النار".

وأشار إلى أن "الانتخابات ستؤمن الشرعية للحكومة والسلطات في هذا البلد، وأن خروج القوات الأجنبية سيؤمن التهدئة"، مؤكدا أن "الاتحاد الأوروبي مستعد للمساعدة لمرحلة أبعد من ذلك".

ويسعى الأوروبيون حسب بوريل إلى "المساعدة على بناء دولة ليبية فعالة، الأمر الذي سيساهم في مواجهة أوروبا لمشكلة الهجرة، وأن هذا أمر هام بالنسبة لنا كأوروبيين".

ويساهم الأوروبيين حتى الآن في ليبيا بعملية "أيريني" البحرية التي تضطلع بمهمة مراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا ومنع الاتجار غير القانوني بالنفط الليبي.

المصدر: "آكي الإيطالية"