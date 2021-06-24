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المبعوث الأمريكي إلى اليمن: واشنطن تعترف بحركة الحوثي طرفا شرعيا في اليمن

أخبار العالم العربي

المبعوث الأمريكي إلى اليمن: واشنطن تعترف بحركة الحوثي طرفا شرعيا في اليمن
Reuters ANF/
المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ
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قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، اليوم الخميس، إن واشنطن "تعترف بحركة الحوثي طرفا شرعيا في اليمن".

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وجاء تصريح ليندركينغ خلال نقاش عبر الإنترنت نظمه المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية اليوم الخميس.

كما دعا ليندركينغ المجتمع الدولي إلى "الضغط على الحوثيين لإيقاف العمليات الهجومية في مأرب".

وكان المبعوث الأمريكي حذر في وقت سابق من اليوم الخميس من أن "البرامج الإنسانية في اليمن ستتوقف ما لم تزد المساهمات في الشهور القليلة المقبلة".

المصدر: وكالات

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