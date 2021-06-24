ليندركينغ يحذر من توقف البرامج الإنسانية في اليمن ويدعو لزيادة المساعدات

دعا المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، المجتمع الدولي إلى زيادة تمويل المساعدات الإنسانية في اليمن.

وحذر ليندركينغ، في نقاش عبر الإنترنت نظمه المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية اليوم الخميس، من أن "البرامج الإنسانية ستتوقف ما لم تزد المساهمات في الشهور القليلة المقبلة".

وفي 6 يونيو الجاري، دعت الأمم المتحدة أطراف النزاع في اليمن إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق إلى محتاجيها في البلد الذي يمزقه الصراع منذ نحو 7 أعوام.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن اليمنيين يشهدون أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث إن ما يقرب من 80 في المئة من إجمالي السكان بحاجة إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية.

ولدى اليمن إمدادات غذائية، لكن الأزمة الاقتصادية العميقة والقيود المفروضة على واردات الوقود والغذاء أدت إلى ارتفاع حاد في الأسعار بما يتجاوز القدرة الشرائية للكثيرين.

المصدر: وكالات