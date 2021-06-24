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الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة للحوثيين غرب تعز

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الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة للحوثيين غرب تعز
Reuters
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أسقط الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم الخميس، طائرة مسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

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وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن مضادات الجيش اليمني تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع لـ"أنصار الله" خلال رصدها مواقع عسكرية في جبهة المطار القديم غرب مدينة تعز"​​​.

وفي 23 أبريل الماضي، أسقطت قوات الجيش اليمني طائرة استطلاع لجماعة "أنصار الله" الحوثية أثناء تحليقها قرب مواقع عسكرية في جبهة قَهبان في مديرية مقبنة غرب تعز.

المصدر: "سبوتنيك"

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