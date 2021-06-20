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الجيش اليمني يعلن عن تدمير 75% من القدرات القتالية للحوثيين على أطراف مأرب

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الجيش اليمني يعلن عن تدمير 75% من القدرات القتالية للحوثيين على أطراف مأرب
Reuters FAWAZ SALMAN
القوات الحكومية اليمنية
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أعلن العميد عبده مجلي المتحدث باسم الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية عن تدمير 75% من القدرات القتالية التي حشدها الحوثيون على أطراف مأرب، وذلك بمعارك وضربات جوية الأيام الماضية.

وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، قال مجلي إن "قوات الجيش مسنودة من رجال القبائل في بلاده تحقق السيطرة على الأرض بتحرير مواقع مهمة، وقطع طرق الإمداد عن الميليشيات والتصدي لكل التسللات والهجمات المعادية في مختلف جبهات القتال في محافظتي مأرب والجوف شرق وشمال اليمن".

وأشار إلى "إسقاط الدفاعات الجوية للجيش اليمني طائرة مسيرة متفجرة في جبل مراد جنوب مأرب، وطائرة أخرى على مشارف مدينة مأرب كان الهدف منها استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

ولفت إلى أن "الجيش اليمنى تمكن من تحقيق تقدم ومكاسب على الأرض في محافظة الجوف، واستعاد عدة مواقع، وقطع طرق إمداد الميليشيا والسيطرة على مواقع كانت تتمركز فيها وإلحاق خسائر كبيرة في عناصرها تقدر بعشرات القتلى وتدمير عدد من معداتها القتالية".

المصدر: "سبأ"

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