بتوجيهات من السيسي.. قرارات هامة لوزير النقل المصري بعد حادث قطار حلوان

أعلن وزير النقل المصري كامل الوزير حصر أعداد الأهالي المقيمين ضمن نطاق خط سكة حديد التبين العباسية ومنحهم تعويضا اجتماعيا، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال: "جميع المباني والورش المخالفة داخل حرم السكك الحديدية بعمق 15 مترا، ستتم إزالتها وتعويض أصحابها، للإقامة في أماكن بديلة".

وأضاف: "سيتم عقب التحقيقات ومعاينة الحادث، تحريك القطار باتجاه منطقة شق الثعبان وستتم إزالة جميع التعديات وإقامة أسوار لتأمين الأهالي".

وعن حادث القطار، قال: "كانت هناك سيارتان (ميني باص) تسيران في اتجاه القطار، فيما حاول سائق القطار إطلاق إنذار لهما، إلا أنهما تعثرا ولم يستطيعا التحرك، وتمكن سائق الباص الثاني من تفادي الاصطدام، أما الباص الأول والذي كان بوجه القطار، أكد شهود العيان أنه كان متعطلا، فيما أشار آخرون إلى أنه فوجئ عندما رأى القطار".

وأوضح الوزير، أن "سائق القطار عندما رأى تجمع الأهالي احتفظ بمفتاح القطار وأسرع لتسليم نفسه للشرطة"، لافتا إلى أن "السائق موجود حاليا في قسم شرطة التبين، وأنه ذهب للشرطة لكي تحميه خوفا من اعتداء الأهالي عليه، حيث تم التحفظ عليه بالقسم".

وشدد على أن "الدولة تدفع ثمن عدم الاهتمام بالسكة الحديد منذ 40 و50 سنة ماضية".

القاهرة ناصر حاتم

المصدر: RT