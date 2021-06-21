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النقل المصرية تكشف تفاصيل حادث قطار حلوان

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النقل المصرية تكشف تفاصيل حادث قطار حلوان
Reuters
حوادث القطارات في مصر - أرشيف
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أعلنت هيئة السكك الحديدية في مصر أن حادثة حلوان وقعت أثناء مسير قطار بضائع محمل بالرخام على خط التبين – العباسية مع سيارتي نقل ركاب صغيرتين "ميني باص" كانتا متوقفين على السكة.

وأشار بيان الهيئة، إلى أن "الباصين كانا متوقفين بشكل متعارض مع مسار القطار وفي مكان لا يوجد به أي مزلقانات أو أماكن معدة للعبور أو منطقة انتظار سيارات".

وأضاف: "حاول سائق القطار التوقف لكنه لم يتمكن من ذلك، مما أدى إلى احتكاكه بإحداهما واصطدامه بالأخرى".

وأشارت وسائل إعلام مصرية، إلى أن 4 عاملات لقين مصرعهن وأصيبت 26 أخريات في الحادث.

من جهته، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، أنه "فور وقوع الحادث تم الدفع بـ16 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيي حلوان العام، والنصر للتأمين الصحي"، لافتا إلى أن "الإصابات بسيطة وتنوعت بين كسور وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد".

أكد على أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

القاهرة ـ ناصر حاتم

المصدر: RT

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