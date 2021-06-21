مصر.. مصرع 4 عمال وإصابة 26 في حادث تصادم قطار حلوان

لقي 4 عمال مصرعهم، وأصيب 26 آخرين في حادث التصادم الذي وقع بين قطار وحافلة نقل عمال تابع لأحد المصانع، في منطقة كفر العلو فى حلوان.

وهرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية والشرطة إلى مكان التصادم، ونقلت الإسعاف المصابين إلى المستشفيات.

وكشف مصدر مطلع في هيئة السكة الحديد، عن وقوع حادث تصادم قطار بضائع بحافلة نقل جماعي منذ قليل، في كفر العلو بحلوان، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية تتابع لحظة بلحظة، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء حادث التصادم، وستشكل لجنة فنية من الهيئة، لإرسالها إلى مقر الحادث، للوقوف على كافة الأسباب والتفاصيل الخاصة به.

وقال مصدر مطلع، إن جميع الوفيات نساء، بينهن جثتان مجهولتان، كما أن المصابين من النساء، وهن عاملات في مصنع ملابس.

المصدر: RT