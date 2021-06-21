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مصر تعلن تسجيل أول دواء من نوعه

أخبار العالم العربي

مصر تعلن تسجيل أول دواء من نوعه
Reuters
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أعلنت هيئة الدواء المصرية، تسجيل أول دواء يتم تداولة بسوق الدواء المصرية يستخدم في علاج ضمور العضلات.

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وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء سيساهم في تقليل معاناة المرضى، والقضاء على ظاهرة تهريب الأدوية، وانتشار التداول من خلال السوق السوداء، وتقليل الإنفاق.

يذكر أن ضمور العضلات الشوكي "SMA" هو مرض وراثي يدمر بشكل تدريجي الخلايا العصبية الحركية في جذع الدماغ والحبل الشوكي التي تتحكم في نشاط العضلات الهيكلية الأساسية مثل "التحدث، المشي ،التنفس، البلع"، ما يؤدي إلى ضعف العضلات وضمورها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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