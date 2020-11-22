بيان مصري يتحدث عن موجة ثانية من كورونا واستعداد وزارة الصحة لمواجهته

عقدت هالة زايد وزيرة الصحة المصرية اليوم الأحد، اجتماعا ضم رئيسي هيئتي الشراء الموحد والدواء للوقوف على مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية تزامنا مع بدء الموجة الثانية لكورونا.

وأوضح خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام، أنه تم خلال الاجتماع مراجعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية لتوفير جميع الاحتياجات على المستوى المحلي خاصة أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا المستجد، وأدوية الطوارىء، والمستلزمات الطبية والوقائية.

وأضاف أن الوزيرة أكدت على أهمية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية التي تقدمها مصر للأشقاء في مختلف الدول لمساندتهم في مواجهة الأزمات وفقا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وأشار إلى أن الوزيرة ناقشت مع رؤساء الهيئات الآليات والإجراءات اللازمة للتصدي لظاهرة بيع الأدوية للمرضى عن طريق التطبيقات الإلكترونية عبر الإنترنت، وصفحات التواصل الاجتماعي، حيث إن هذه التطبيقات تقوم ببيع الأدوية "أون لاين" مما يؤثر على صحة وسلامة المواطنين، مناشدة المواطنين بالحصول على الأدوية من الصيدليات أو المنشأت الصحية.



ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT