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لقاء بين رئيس هيئة "الحشد الشعبي" وسفير موسكو في بغداد

أخبار العالم العربي

لقاء بين رئيس هيئة
رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق مع السفير الروسي
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بحث رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، فالح الفياض، اليوم الاثنين، مع السفير الروسي لدى بغداد ايلبروس كوتراشيف المستجدات الأمنية والسياسية مع موسكو.

وبحسب بيان لمكتب الفياض، فإنه استقبل كوتراشيف، وبحثا المستجدات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة.

وأشار البيان إلى أن "الطرفين أكدا أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين لاسيما في المجالات العسكرية".

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ونقل البيان عن السفير الروسي إشادته بدور الحشد الشعبي والقوات الأمنية في محاربة "عصابات داعش الإرهابية"، كما نقل عنه دعم بلاده للجهود العراقية الرامية إلى مكافحة الإرهاب، وفقا لمكتب الفياض.

 

المصدر: RT

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