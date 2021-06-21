مقتل وإصابة ثلاثة عراقيين بانفجار مخلفات حربية على الحدود مع إيران

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الاثنين، مقتل وإصابة ثلاثة مدنيين بانفجار مخلفات حربية على الحدود مع إيران.

وذكرت في بيان صحفي، أن "مدنيا قتل وأصيب اثنين آخرين من الكسبة العاملين في جمع الحديد القديم، بانفجار إحدى المخلفات الحربية في منطقة الشلامجة على الحدود الفاصلة مع إيران".

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وأضافت: "وجه مركز شرطة شط العرب وقسم الأدلة والمتفجرات الدفاع المدني لإخلاء الجثة والمصابين، وأوعز لقيادة عمليات البصرة بإرسال الجهد الهندسي لمعالجة الألغام في المنطقة التي وقع فيها الحادث".

وقبل أيام أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، مقتل مدني وإصابة آخر بانفجار مخلفات حربية في محافظة كربلاء جنوبي البلاد.

المصدر: RT