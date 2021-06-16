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مقتل مدني وإصابة آخر بانفجار مخلفات حربية جنوبي العراق

أخبار العالم العربي

مقتل مدني وإصابة آخر بانفجار مخلفات حربية جنوبي العراق
أرشيف
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأربعاء، مقتل مدني وإصابة آخر بانفجار مخلفات حربية في محافظة كربلاء جنوبي البلاد.

وذكرت الخلية في بيان صحفي، أن "مخلفات حربية انفجرت قرب معمل الإسمنت في الجهة الغربية لمحافظة كربلاء المقدسة (في الحدود الفاصلة بين الأنبار وكربلاء)، مما أسفر عن مقتل مواطن وإصابة آخر نتيجة بحثهما داخل مخلفات السكراب، دون علمهما بوجود مخلفات حربية".

وأضافت، أن "مفارز مشتركة من الدفاع المدني والأجهزة الأمنية الأخرى توجهت لمكان الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإبعاد الخطر عن المواطنين وتحديد الجسم الغريب الذي أدى إلى الانفجار".

المصدر: RT

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