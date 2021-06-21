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البحرين ترد على أخبار تشكيل لجنة دولية للتحقيق بجرائم حقوق الإنسان في إيران

أخبار العالم العربي

البحرين ترد على أخبار تشكيل لجنة دولية للتحقيق بجرائم حقوق الإنسان في إيران
Reuters Hamad I Mohammed
العلم البحري
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ردت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الاثنين، على ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تشكيل لجنة دولية باسم "عدالة " للتحقيق في جرائم حقوق الإنسان في إيران.

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وشددت الوزارة على أن السياسة الخارجية للمملكة ملتزمة بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتعزيز العلاقات ومد جسور التعاون والحوار عبر الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك. 

وأكدت الخارجية البحرينية أن "ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تشكيل لجنة دولية باسم "عدالة " للتحقيق في جرائم حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لا يمثل السياسة البحرينية الثابتة الملتزمة بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

المصدر: وزارة الخارجية البحرينية

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