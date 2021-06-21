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قطر تتسلم أوراق اعتماد السفير السعودي الجديد لديها (صورة)

أخبار العالم العربي

قطر تتسلم أوراق اعتماد السفير السعودي الجديد لديها (صورة)
Reuters POOL
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
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تسلم وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الاثنين، نسخة من أوراق اعتماد السفير السعودي الجديد لدى الدوحة، منصور بن خالد بن فرحان آل سعود.

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وأعرب محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، عن تمنياته للسفير الجديد، بـ"التوفيق والنجاح في أداء مهامه".

وأكد وزير الخارجية القطري لمنصور بن خالد بن فرحان آل سعود، "تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات".

المصدر: وكالة الأنباء القطرية

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