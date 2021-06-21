قطر تتسلم أوراق اعتماد السفير السعودي الجديد لديها (صورة)

تسلم وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الاثنين، نسخة من أوراق اعتماد السفير السعودي الجديد لدى الدوحة، منصور بن خالد بن فرحان آل سعود.

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وأعرب محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، عن تمنياته للسفير الجديد، بـ"التوفيق والنجاح في أداء مهامه".

وأكد وزير الخارجية القطري لمنصور بن خالد بن فرحان آل سعود، "تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات".

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سعادة السفير الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة. #قناhttps://t.co/tRKCQKBOpapic.twitter.com/slqMSyzbKl — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) June 21, 2021

المصدر: وكالة الأنباء القطرية